‘Onbewust neem ik souvenirs mee; wanneer ik een Guinness drink, zie ik Ierland’

De Beemster. Bekend van de kaas, droogleggerij en het verkavelde lijnenspel. Onbekend van Carel Kraayenhof, maar hij woont er al lang, ondanks zijn afkeer van lijntjes. De bandoneonist kleurt er soms liever buiten. Dit keer even geen Adiós Nonino, maar Bon appétit.

Zo rechtlijnig het ommeland in de polder is, zo kakelbont is het eigen onderkomen. De hof van de Kraayen om te beginnen: groen en weelderig met hier en daar de plicht te kruipen of te sluipen. Binnen is het een aaneenschakeling van kamers, hoekjes, nissen en doorgangen. De kasten vol, de tafels rommelig. Hier huizen creatieve zielen, Carel en Thirza. Inspirerend. De gastheer, die zijn afspraken vandaag aan elkaar rijgt, laat de binnenboel voor wat het is en neemt mij mee ..

