Sfeervolle stadjes, prachtige stranden en genoeg historie. ‘Napoleons eiland’ Elba smaakt heerlijk

Vanuit Piombino vertrekt de veerboot naar Elba. Al snel komt het grote gevaarte van Blu Navy aan, de Acciarello. Golven klotsen tegen de kade. Trossen worden gegooid en automotors gestart. De warme lucht zindert. De Acciarello doet me denken aan de veerdienst die mij vroeger vele malen de Westerschelde over bracht. Even later zijn we aan boord en trillend komt het schip op gang. Het reisavontuur is nu echt begonnen. Tijdens een verkenningsrondje valt een bordje op. ‘Koninklijke Schelde Groep Vlissingen 1997 Holland’. Dat doet ons Hollandse hart een tikje sneller slaan. Na wat verder onderzoek blijkt deze veerboot ‘gewoon’ de Prins Johan Friso te zijn die altijd voer tussen Vlissingen en Breskens.

veldbedjeNa zo’n veertig minuten vaart de Acc..

