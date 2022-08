‘Vroeger ging ik dagelijks in pak naar m’n werk’

Draagt vandaag: Lichte zomerbroek, blauwe polo en bruine sandalen.

‘Ik ben net onderweg naar de winkel. In mijn vrijetijdskleding inderdaad: als gepensioneerde kun je je dat veroorloven he? Ik heb de tijd nog meegemaakt dat je in voorgeschreven kleding op je werk moest verschijnen. Eerst in het lab van Philips met een witte jas en toen ik later opklom dagelijks in pak. Ik heb daar nooit moeite mee gehad hoor, het hoorde bij die tijd. En dan te bedenken dat toen ik bij Philips begon na de oorlog, ik maar één pak had en verder niets.

Deze kleding heb ik gehaald bij de firma Bijnen in Veldhoven, waar ik woon. Daar kom ik graag want ze kennen me en weten precies wat ik wel of niet wil. Ik geef er maandelijks ongeveer zestig euro aan uit.

