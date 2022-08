Deze poezenkamer in een verpleeghuis voor mensen met een dementie zorgt voor troost

Dieren worden steeds vaker ingezet om mensen te helpen of gerust te stellen: knuffelpony’s, kantoorvissen of traumahonden. Hoe helpt het dier de mens en hoe drukt die rol op dieren? Vandaag: een poezenkamer in een verpleeghuis voor mensen met dementie.

In de brede gang staat een volière met vier grasparkieten. Een frêle oude dame staat bij het hok, een hand op een leuning, de andere aan de rollator. Haar neus raakt bijna het gaas aan; haar ogen heeft ze onafgebroken gericht op de vogels.

In verpleeghuis Molenpark, een van de 22 locaties van Sevagram, is veel aandacht voor dieren. Er wonen in deze locatie in Heerlen mensen met dementie die vaak onrustig zijn. De dieren maken hen rustig. Naast een volière en een aquarium heeft Molenpark een poezenkamer. Hier wonen kater Jochem en poes Plumeau. Mevrouw Hoefnagels is vaste bezoeker van de poezenkamer. ‘Ik vind het hartstikke leuk’, zegt ze. ‘We hadden vroeger ook katten. Mijn moeder is ook zo goed met beesten en mijn vader ook.’ Ook mevrouw..

