Zangeres Sera Noa: ‘Ik droom ervan te kunnen optreden zonder onzeker te zijn’

Sera Noa: 'Als je zingt, moet je je niet gestrest, maar vrij voelen, ontspannen in je lichaam.' (beeld nd)

Het zelfverzekerde meisje dat op elfjarige leeftijd in de finale stond van het Junior Songfestival, is niet meer de vrouw van tegenwoordig, waarschuwt Sera van der Vijver nog voordat ze gaat zitten aan tafel. In de gang van het knusse appartement in Zwolle staat haar gitaar al ingepakt voor vanmiddag, als ze gaat zingen op een bruiloft.

Naast haar optredens – in kerken, op feesten, begrafenissen en evenementen – geeft ze twee dagen per week zanglessen in haar ouderlijk huis in Friesland. Ze speelt ‘een beetje’ gitaar, maar zingt het liefst. Al zit de onzekerheid haar constant op de hielen.

wondjes verstoppen

Tot zeven jaar geleden was het haar geheim. Als Sera stress voelde, beschadigde ze ‘s avonds haar gezicht door eraan te trekken...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .