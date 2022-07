Alles is oranje in het minimuseum van Piet: ‘Liefde voor het koningshuis zit in mijn vezels’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Piet Jelsma (51) uit Oosterwolde.

Wat verzamelt u?

‘Ik verzamel alles wat met het Nederlandse koningshuis te maken heeft. Dat kan van alles zijn: mokken, borden, foto’s, vingerhoedjes, speldjes, blikken, tegels, munten, beeldjes. Ik heb één criterium, want als ik alles wat ik tegenkom zou verzamelen, zou ik er nog een huis bij moeten nemen. Ik verzamel alleen de dingen die ik zelf mooi en leuk vind. Er zijn ook items die wat minder geslaagd zijn, zoals een afbeelding die niet goed gelukt is. Dat laat ik dan gaan. Ik heb in totaal honderden verschillende items.’

Wanneer en waarom bent u deze verzameling begonnen?

‘1980 was het jaar waarin prinses Beatrix koningin werd. Ik was toen negen jaar en zat op de lagere school. Van school kregen we die dag allemaal een lepeltje in ee..

