Journalist Linda Stelma kocht in 2018 samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. Sindsdien knappen ze het huis langzamerhand helemaal op. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 14: prioriteiten.

‘Sjonge, wat ziet dat eruit zeg!’, klinkt een mannenstem aan de andere kant van de heg. Even later komt een racefietser voorbij. ‘Opknappertje!’, roept hij. Als je in de tuin aan het werk bent, moet je een dikke huid hebben. Er loopt een fietspad langs en veel dagjesmensen verkondigen luidkeels hun mening over onze villa in restauratie.

Het ligt aan de serre, ik weet het zeker. Een dwarsbalk aan de voorkant is rot en er missen drie kleine ruitjes. Bubbeltjesplastic steekt naar buiten. Zelf zien we het niet meer, maar voorbijgangers des te meer. Zij weten natuurlijk niet wat er allemaal al gebeurd is. De houten platen voor de ramen zijn weg. De kozijnen zijn vernieuwd en geverfd. Er zijn weer balkondeuren geplaatst ...

