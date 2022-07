Troostsoep eten met Elly Zuiderveld

Vorige week een baguette in Haarlem, deze week een bakkie troost in Vledderveen. Soep is wat de pot schaft. En belangrijker nog, het is Elly Zuiderveld die het ons verschaft. De wederhelft van Rikkert kan immers prima eigen boontjes doppen. Herstel: rode linzen.

Voor haar eerst hem, want hij is er ook. Met zijn grijze lokken wapperend onder een pet een fotogenieke verschijning. ‘Nee, bedankt. Dit verhaal gaat niet over mij.’ De heer des huizes mag dan niet meer zingen, de minstreel in hem, scherp van geest en tong, wil van zwijgen niet weten. Zo heeft hij, bij het verplaatsen van de tuinstoelen naar een schaduwplaats, al snel een verhaal over eeuwenoude vindsels – zoals speerpunten en haaientanden – paraat. En weg is hij.

Tot zover Rikkert..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .