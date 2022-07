‘Toen ik de 40 gepasseerd was, kregen we ineens de kriebels’

‘De kinderwens hadden we jarenlang niet, maar toen ik de veertig gepasseerd was, kregen we opeens de kriebels. We wilden op de valreep toch nog graag een kind van ons samen.’ Leonie Malawauw ontmoette haar huidige partner tien jaar geleden. Ze had toen twee jonge kinderen van 7 en 4 jaar oud uit een eerdere relatie. ‘We waren toen al best een druk gezin. Mijn tweede partner was acht jaar jonger dan ik. Twee kinderen, dat vonden we allebei al druk genoeg. De gezamenlijke kinderwens kwam opeens in alle hevigheid naar boven, de veertig was ik toen al gepasseerd.’

‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik drie kinderen zou krijgen in mijn leven. Begin 2018 hoopten we dat er nog een derde kind zou komen. Na half jaartje begon de tijd te dringen. ..

