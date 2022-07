Ook voor de Europese koningshuizen is het vakantie. Waar gaan de royals heen?

Wat speelt er in de wereld van koningshuizen in binnen- en buitenland? Vandaag: waar viert het koningshuis nu eigenlijk vakantie?

Het is komkommertijd, ook qua koningshuisnieuws. De royals hebben zich teruggetrokken in hun vakantieverblijven. Vaak dezelfde plek, want bijna nergens is complete privacy. Iets waar zij in de zomer juist maximaal van willen genieten.

Nederland

Onze eigen koninklijke familie heeft sinds 2012 een villa op de Griekse Peloponnesos. Per regeringstoestel en helikopter vliegen ze naar de plek waar ze een aantal weken vakantie met elkaar vieren. De prinsessen nemen vriendinnen mee, er wordt gegeten, gezwommen en gevaren op het jacht. Pieter van Vollenhoven twitterde dat hij in Oostenrijk de regendans had geoefend, met succes. ‘Ook de vogels vliegen weer! Soms geniet ik ook zéér van de regen…’

België

Koning Filip en koningin Mathilde hebben een vaka..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .