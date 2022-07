Leen (77): ‘We komen niets tekort. We zijn bijna 55 jaar getrouwd’

Leen Pruijssen kampeert elk jaar een deel van de vakantie met de caravan in zijn geboortedorp in Brabant.

‘Ik had een een lieve, wijze moeder. Ze leerde mij rustig te blijven onder alle omstandigheden. Mijn vader was wat driftiger aangelegd. Tegen het einde van de oorlog - er waren zelfs vier Duitse soldaten bij ons ingekwartierd - werd ik als nummer 7 geboren in een gezin dat uiteindelijk negen kinderen telde. In 1953 heb ik als kind de Watersnoodramp meegemaakt. We woonden in het Brabantse Waardhuizen in het Land van Heusden en Altena.

Die plek is in feite een badkuip en stroomde helemaal vol als gevolg van de Watersnoodramp die in Zeeland plaatsvond. Op een paar varkens na vielen er verder gelukkig geen slachtoffers. Bij ons in huis stond het water tot kniehoogte. Wij waren in ons dorp de enigen met een telefoon in huis, dus bij ons ..

