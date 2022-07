Het massagebed van Manege zonder Drempels is een happy place voor paard en mens

Dieren worden steeds vaker ingezet om mensen te helpen of gerust te stellen: knuffelpony’s, kantoorvissen of traumahonden. Hoe helpt het dier de mens en hoe drukt die rol op dieren? Vandaag: een huifbed en een warme paardenrug.

Breed lachend ligt ze op een matras. Ze kijkt omhoog, en voelt de warme paardenruggen onder de matras tegen haar eigen rug en benen bewegen. Esmée (24) ligt op een huifbed. Bij Stichting Manege zonder Drempels in Bennekom rijden mensen die niet zelfstandig op een paard kunnen zitten, toch mee met de dieren.

hét uitje

Als je kind heel veel niet kan, is het fijn als er iets wél mogelijk is. ‘Waar andere ouders met hun kinderen naar de speeltuin gaan of het zwembad, is dit echt hét uitje voor onze dochter’, zegt moeder Lisette Deviv. Al jarenlang komt ze met haar dochter vanuit Arnhem gereden, om hier te ontspannen op de paardenruggen. Veel kan Esmée niet zeggen, maar dat z..

