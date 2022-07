De weg naar je eigen potje honing is lang: ‘Zonder cursus gaat het niet goed’

Een bijenkast in je tuin en lekker een potje honing maken van je eigen bijen. Dat kan, als je er veel tijd, 1000 euro, twaalf avonden theorie en tien praktijklessen voor over hebt.

In de tuin bij de bijenvereniging van Dronten staan 35 kasten. (beeld Jelte Bergwerff)

Kan iedereen een bijenkast in z’n tuin zetten?

‘Ja, zolang er eten is, kan dat’, zegt Harry Polinder, een ervaren imker uit Dronten.

En mag het ook?

‘Ja. Er gelden wel een paar regels. De kasten moeten dertig meter van de weg af staan. En als dat niet lukt moet er op een afstand van twee meter naast je kasten een twee meter hoge heg staan, zodat de bijen die wegvliegen hoog genoeg zitten, en de buren er geen last van hebben.’

Zou u mij dan kunnen vertellen hoe ik dat het beste kan aanpakken?

Polinder overhandigt de imkerjas. Niet om meteen zelf te mogen beginnen. Nee. Zeker niet. Ik mag alleen kijken. ‘Meelopen is een must en zonder cursus gaat het niet goed.’ Polinder is beslist.

Hier in de tuin bij de bijenvereniging van Dronten..

