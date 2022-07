Blotevoetenpad in de tuin

Journalist Linda Stelma kocht in 2018 samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. Sindsdien knappen ze het huis langzamerhand helemaal op. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 13: modder.

Herfst 2020. Het is half zeven en mijn wekker gaat. Het is nog donker en het regent. Ik kleed me aan en sjok naar beneden. Bij de voordeur staan mijn laarzen. Daar schiet ik in. Ik doe mijn regenjas aan en vind deels op de tast mijn weg naar het fietsenschuurtje. Iedere werkdag volg ik hetzelfde ritueel. Eerst mijn laarzen aan en mijn fiets bij de voordeur zetten en dán pas mijn goede schoenen aan. Door de vele regen is het terrein een grote modderpoel geworden. Alleen bij de voordeur liggen tegels. Verder moet je maar zien hoe je met schone voeten op straat of in het schuurtje komt. Op een dag blijf ik zelfs steken met mijn autootje en moet Harm mij er met zijn Range Rover uittrekken. ‘Het komt door de ligging’, zegt Harm. We wonen onde..

