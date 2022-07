‘Thuis heb ik een wand met meer dan honderd schoenen’

Draagt vandaag: Korte pantalon, T-shirt, tijger-Vans en tas.

‘Ik ben lekker op shoppingtocht. Dat is voor m’n werk, leuk hè? Haha. Ooit begon ik met het stylen van boyband Be Brave en nu doe ik videoproducties van grote labels als TopNotch, Sony en Universal. Mijn touch is dat ik dicht op de trends zit: vandaar dat ik altijd overal rondneus.

Deze kleren komen van Weekday en Zara en de ketting van Diesel is mijn geluksketting, die komt niet van mijn nek af. De tijgerprint-Vans zijn limited editions. Ik hou van schoenen: ik heb thuis een grote wand met wel honderd schoenen in dozen: makkelijk. Daar kan ik dan meteen een greep uit doen voor een clip of zo.

Ik ga anders met kleding om dan de gemiddelde mens: als werkmateriaal. Veelal mag ..

