Erik Aspers (44) geniet van zijn servals Lara en Simba: ‘Ik hou van wilde dieren’

Erik Aspers in de kooi met het vrouwtje Meisje. De andere Serval Meisje, is een vrouwtje,kleiner en handelbaarder dan Simba die na een kort rondje wegdook in zijn schuilplaats om niet meer terug te komen.

‘Vorig jaar trainde ik in Spanje met m’n motorcrossteam, toen de politie van Herkenbosch mij belde. Lara, mijn vrouwtjes-serval, was ontsnapt. ‘Het dorp staat weer op stelten’, zei de agent tegen me, met gevoel voor humor. Lara had al een paar keer eerder uit haar verblijf weten te komen. Ook nu hadden alle inwoners van Herkenbosch een alert op hun mobieltje ontvangen. Dertig mensen zochten inmiddels naar haar en de regionale tv-zender stond bij m’n huis te filmen. Ik heb gezegd dat ze haar niet in het nauw moesten drijven, want dan kan een serval lelijk bijten en uithalen. Haar nagels zijn scherp als stanleymessen. Ik heb het eerstvolgende vliegtuig naar Nederland gepakt en thuis aangekomen, zag ik Lara meteen in het weiland achter ons ..

