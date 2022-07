Groente en zonnepanelen in de achtertuin van je rijtjeshuis

Om zelfvoorzienend te leven heb je minimaal één hectare grond nodig. Maar Wouter Buijs (38) en Sabine Land (39) doen hun best in een rijtjeshuis in Roosendaal. Ze verbouwen groente in hun achtertuin en plukken fruit, bloemen en kruiden op openbare plekken.

Zijn hele leven kijkt hij ernaar uit: een reis maken door de jungle. Maar als het eindelijk zover is en Wouter Buijs in 2018 vier dagen door een oerwoud in Bolivia trekt, wordt zijn droom een nachtmerrie. ‘De gids nam ons mee op een nachttrip om wilde dieren te spotten.

En wat ik totaal niet had zien aankomen, gebeurde: hij liep op een alligator af die in het water lag, verblindde het dier met zijn zaklamp en sloeg het vervolgens dood. Hij was trots op zijn trofee, maar ik kan wat daar gebeurde nog steeds niet met droge ogen vertellen’, zegt Buijs. ‘Het deed me pijn om te zien wat iemand een dier aandoet en bovendien zag ik wat geld kan doen. Alles is blijkbaar te koop.’

Na die reis probeert hij een tijd lang geld af te zweren, maar ..

