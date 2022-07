Opiniemaker Ginny Mooy: ‘Wij Nederlanders zijn naïef, ons wereldbeeld klopt niet’

Ze zal het, bescheiden, zelf niet van de daken roepen, maar haar werk met ex-kindsoldaten in West-Afrika leidde tot forse veranderingen in de begeleiding en hulp voor deze groep. Antropologe en opiniemaker Ginny Mooy schreef drie kinderboeken over kindsoldaten en een boek voor volwassenen, De wil om te doden. Bij de uitbraken van ebola in West-Afrika zette Mooy zich in voor hulp aan de bevolking. ‘Ik treed uit mezelf niet snel naar voren om mijn zegje te doen, maar soms moet het wel.’

‘Dit is mijn stukje Sierra Leone’, zegt Ginny Mooy. We zitten op het terras van haar schilderachtige buitenhuisje, op een volkstuinpark in het midden des lands. De ideale werkplek voor deze antropologe en opiniemaker. Mooy - Amsterdams accent, felle ogen - is moeder van twee dochters, Virginia (12) en Victoria (5).

Ze wisselt veldwerk in Afrika af met schrijven en adviseert als zelfstandige grote hulporganisaties, vooral over de volksgezondheid. Ze werd bekend als lid van het Red Team: burgers en wetenschappers die hardop meedachten en adviezen gaven over het coronabeleid. Helaas leidden tv-optredens tot stalking, het hinderlijk volgen van iemand, daarom vermelden we haar woonplaats niet.

Dit volkstuinpark is een plek voor avon..

