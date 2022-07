‘Onze spullen zitten in zes bananendozen’

Statushouders Amin (33) en Esther Azami (35), wonen met hun zoon Azad (8 jaar) en dochter Yasmin (1 jaar) in een azc in Rijswijk op 40 m 2 . Het gezin ontvangt ongeveer 400 euro in de maand voor boodschappen, kleding, spullen en bijvoorbeeld schoolreisjes. Ze betalen niet voor huisvesting of ziektekosten.

Amin: ‘In 2015 kwam ik alleen in Nederland aan. Ik vluchtte uit Iran omdat het niet meer veilig voor mij was. Ik was politiek actief en ik werd van moslim christen. Dat is verboden in Iran. Esther en Azad zijn in 2017 aangekomen. Ik heb door heel Nederland gewoond. In azc’s in Ter Apel, Middelburg, Den Helder. Mijn asielaanvraag is twee keer afgewezen. Ik heb een tijd illegaal gewoond in een huis naast de kerk in Wormerveer. We woonden daar met zo’n twintig mensen. Ik heb ook in vreemdelingendetentie gezeten omdat ik niet terug wilde naar Iran.

In 2019 zijn we in het azc in Rijswijk terechtgekomen. Onze woonunit is op de eerste verdieping en staat aan het einde van de ‘straat’. We hebben 1 slaapkamer, 1 ‘studeerkamer’, een douche, een toi..

