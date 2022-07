Zangeres Sterre Koning: ‘Er is een plan. Dat geeft mij hoop’

De negentienjarige Sterre Koning woont bij haar ouders in een mooi, oud huis in Zutphen. Haar moeder opent de grote deur, zelf brengt ze in de woonkamer haar blonde haren nog even in model. De zon schijnt fel, dus ze stelt voor om achter in de tuin te gaan zitten. ‘Het is een erg drukke dag vandaag, dus laten we nog even lekker naar buiten gaan.’

Sterre is de jongste van het gezin en heeft twee oudere broers en een zus boven haar. Als jong meisje geniet ze al van zingen en als ze Kinderen voor Kinderen op de televisie ziet, weet ze het zeker: dat wil ze ook. Op negenjarige leeftijd komt ze bij het beroemde koor terecht. ‘Toen moesten mijn ouders opeens wekelijks op en neer naar Amsterdam. Natuurlijk hebben ze even gedacht: ..

