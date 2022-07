Zuinig met de centjes

Journalist Linda Stelma kocht in 2018 samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. Sindsdien knappen ze het huis langzamerhand helemaal op. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 12: alles tweedehands.

Het is september 2018 en de koop van ‘onze’ vervallen villa is net rond. Het is nog even wachten op de overdracht en de sleutel. In de tussentijd verheug ik me op een nieuwe keuken aangezien de oude er helemaal uit gesloopt is. Via de website van een keukenboer in de buurt kun je precies je wensen aangeven en dat op een 3D-plattegrond realiseren. Het ziet er prachtig uit. Harm is minder enthousiast: ‘Wat kost dat wel niet?’

Een paar maanden later sta ik in de ruimte die ooit de keuken was met mijn winterjas aan en een muts op in een pan soep te roeren, niet op een nieuw blits fornuis, maar op een campingstelletje. Harm is overdag druk met het dak, een nieuwe badkamer, hout halen voor de kachel en duizend andere dingen. Maar in de avonden ..

