27 - ‘Ik ben klimaat-hypocriet’ (S02)

Het is vijf voor twaalf als het gaat om de klimaatverandering. Een groep activisten heeft ervoor gekozen om de Tour de France minutenlang stil te leggen om aandacht te vragen voor het klimaat. Zowel Cocky als Talitha vinden dat de actie getuigt van moed. Tegelijkertijd vertelt Cocky dat de opwarming van de aarde haar nog weinig raakt. ‘Ik merk een bepaalde moeheid over dit onderwerp’, vertelt ze. ‘Wat kan ik er nog aan doen?’ Volgens Talitha moet de wetenschap serieuzer genomen worden. ‘De ernst van het probleem geeft morele legitimiteit om verder te gaan in het activisme’, argumenteert Talitha. Een andere belangrijke keuze is deze week ook door de gemeente Utrecht gemaakt. Vanaf 1 augustus krijgen statushouders voor een periode van 6 weken voorrang op sociale huurwoningen. Ondanks de emoties die hoog oplopen onder sommige woningzoekenden, vindt Cocky het een gewaagde keuze van de gemeente. ‘Het woningprobleem van vluchtelingen met een verblijfsvergunning voelt als een ver van je bed show. Terwijl zo’n soort opgelegde naastenliefde, toch normaal zou moeten zijn?’