Dineren met Ilja Gort: ‘Het eten kan me eigenlijk geen zak schelen, het gaat me vooral om wijn’

Als er iemand is die de joie de vivre tot een tweede natuur heeft gemaakt, is hij het. Sterker nog, het was misschien wel zijn eerste natuur. Ilja Gort heeft het leven lief en leeft die liefde ten volle. Al 71 jaar. Hoewel ... Die leeftijd is een dingetje. Of eigenlijk juist geen dingetje, maar daarover later meer. Eerst nog een paar zinnen ter introductie, want ik had u op deze pagina graag verteld over mijn reis naar het zonnige zuiden.

Over de slingerwegen langs de Franse westkust, met door het andere raam binnenlandse vergezichten over druivenstokken, om vervolgens de arrivé te beschrijven in Saint-Romain-la-Virvée. Maar ja, reiskosten ... Bovendien: het (goede) leven van deze Franse kasteelheer speelt zich zo nu en dan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .