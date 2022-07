‘Het is hier een warme chaos’

Annemarie Smith-Lodewijk (34 jaar), ouderencoach voor een welzijnsorganisatie, woont samen met haar man Duco Lodewijk (31 jaar), controller bij de belastingdienst, en hun zoontje Ezra (1 jaar) en hond Flint (12 jaar) in een jarendertigwoning in Deventer. Ze kochten dit huis in 2016 voor 130.000 euro. Het zou nu ongeveer drie ton opbrengen.

Duco en Annemarie in hun jarendertigwoning in Deventer.

Annemarie: ‘We woonden antikraak in Deventer, maar ons huis zou binnen een paar maanden platgegooid worden. Een week voor ons trouwen gingen we op de koffie bij de videograaf van onze bruiloft. Hij vertelde dat ze hun huis gingen verkopen. We vonden het wel een leuk huis en belden hem ’s avonds daarover op.

Een paar dagen voor ons trouwen gingen we het bekijken. We wilden het wel kopen alleen wisten we niet of dat financieel kon. We hadden er nog nooit over nagedacht.

Aan de keukentafel hebben we uiteindelijk de deal gesloten. Zonder makelaar. Eerst hebben we nog een maand verbouwd. Er kwam een nieuwe badkamer in, een nieuw toilet en een Ikea-keuken en daarna zijn we erin getrokken. Dat was zes jaar geleden.

Zo’n jarendertighuis heeft..

