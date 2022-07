Voor Henk-Jan (24) is zijn auto heel vet, ‘maar het mag niet te belangrijk zijn’

Wie is de jongere van tegenwoordig? Vandaag laat Henk-Jan van den Brink (24) zijn telefoon zien. Hij sleutelt graag aan auto’s, wil dit jaar minstens twaalf boeken lezen en is het gelukkigst als hij bij zijn elf broers en zussen is.

‘Ik rijd in een BMW. Het is vet, maar ik wil mijn auto niet te belangrijk vinden.’

‘Als ik een auto zie rijden en ik weet niet wat voor motor erin zit of ik ben benieuwd naar de prijs, zoek ik dat vaak snel even op via de app Finnik. Op basis van het kenteken krijg je informatie over de nieuwprijs van de auto, het type motor en hoe snel de auto van nul naar honderd kilometer per uur kan gaan. Ook kun je zien wat de topsnelheid van de auto is, of ‘ie geïmporteerd is en hoeveel eigenaren de auto al heeft gehad.’

motor opgeknapt

‘Voordat ik aan mijn master biotechnology in Wageningen begon, studeerde ik chemische technologie in Utrecht. Voor mijn eerste stage kocht ik een Peu..

