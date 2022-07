Kan ik met goed fatsoen nog een bloemetje kopen voor mijn partner?

De meeste mensen zijn best bereid duurzame keuzes te maken, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Wat is nou de beste optie voor mens en milieu? Vandaag: is er een duurzame manier om een bos bloemen te kopen?

Een verjaardag, jubileum, diploma, of gewoon zomaar. Een bloemetje is altijd leuk om te geven én te krijgen. Maar een bos bloemen is ook heel tijdelijk. Na een week, soms iets langer, zijn de bloemen dood en kun je ze in de kliko gooien. Is dat niet zonde? Wat voor impact heeft zo’n bos sierbloemen eigenlijk op het milieu?

De bloementeelt en -verkoop heeft impact op het milieu, maar ook op het klimaat, die twee dingen moet je beide bekijken, legt Paulien van der Geest van de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uit. Bij het milieu moet je denken aan waterverbruik, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bij klimaatimpact gaat het om de uitstoot van broeikasgassen.

De eerste tip als je duurzaam bloemen wil kope..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .