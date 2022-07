Mark en Inez verhuisden met drie jonge kinderen van de Bijlmer naar een gehucht

Met nul ervaring in bouwen en zonder groene vingers verruilden Mark Hage (37) en zijn vrouw Inez (38) hun huis in de Amsterdamse Bijlmer voor een plek op het Groningse platteland. In Hongerige Wolf willen ze ontdekken of ze zelfvoorzienend kunnen leven.

‘Ter nagedachtenis aan André Hage.’ Met die tekst begint de eerste video waarin Mark en Inez hun vrienden en familie op de hoogte houden van hun vorderingen in het gehucht Hongerige Wolf.

De naam van Marks vader prijkt ook op het bord in de tuin, waar ze de nieuwbouw van hun off grid woning (huis dat niet is aangesloten op nutsvoorzieningen) aankondigen. ‘Hij zou me alles rondom het zelf bouwen van ons huis leren, dat was sinds zijn 17e zijn vak. Maar hij werd ziek, bloedvergiftiging. Binnen twee weken overleed hij’, vertelt Mark. ‘Even dacht ik: laat dit project dan maar, nu wordt het te groot en te ambitieus. We kopen wel een flatje in Almere.’

Maar Hage herpakt zich en blaast het idee dat tijdens corona in zijn hoofd ontstond..

