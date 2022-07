Aan de rand van de Veluwe: De grote gele graafmachine

Journalist Linda Stelma kocht in 2018 samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. Sindsdien knappen ze het langzamerhand helemaal op. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 11: de graaflaadcombinatie.

‘Het is echt makkelijk om zo’n apparaat te hebben als je een schuur aan het bouwen bent’, zegt Harm. Hij heeft op de Duitse eBay voor 3.500 euro een (kapotte) graaflaadcombinatie gezien. Ik geef geen tegengas, ook al hebben we al vier auto’s en een aanhanger. De tuin is groot genoeg en over het algemeen weet Harm precies wat hij doet. De villa die we gekocht hebben, heeft merkwaardig genoeg géén schuur.

Harm heeft grootse plannen. Hij wil een onderkelderde garage maken van 12 meter lang en 6 meter breed: voor zijn (klus)auto’s en voor materiaal en gereedschap. Daarvoor moet er een flink gat gegraven worden. Hij heeft een offerte laten maken voor het graven van het gat en het afvoeren van het zand. Dat zou zo’n 10.000 euro zijn. ‘Weggegooi..

