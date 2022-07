Eilko wijdt zijn leven aan ezels: ‘Ze zijn niet koppig, maar autonoom’

‘Ik werd voor het eerst verliefd op ezels tijdens een ezeltocht met mijn familie. Ik besloot meteen dat ik ze ook wilde. In 2008 startte ik met mijn partner een jeugdhulpproject in Frankrijk. Daar deden we aan opvang van probleemjongeren. Toevallig woonde in de buurt een ouder echtpaar met ezels. Ik had mijn zinnen op ze gezet en na een goed gesprek heb ik er twee overgenomen. Later kwamen er nog tien bij. Na een aantal jaren ben ik gestopt met het intensieve jeugdhulpwerk en na mijn scheiding heb ik mijn bestaan omgegooid. Nu leef ik, terug in Nederland, helemaal voor de ezels.’

niet in het gareel

‘De meeste ezels van mij komen uit de opvang. De jongste, Zaz, is vier en..

