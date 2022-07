‘Ik wil dat iedereen zich een beetje kind voelt hier’

Tineke (37), werkt met verstandelijk beperkten en als stylist. Ze woont met haar poes Pip (4 jaar) in een voormalige arbeiderswoning in de Moesstraat in Utrecht. Haar vader kocht dit huis in 2021. De vraagprijs was drie ton. Tineke denkt dat het nu ongeveer 375.000 euro zou opbrengen. De huizen in dit hofje zijn deels monumenten.

Tineke: ‘Na mijn scheiding woonde ik in Sliedrecht maar Utrecht was altijd mijn favoriete stad dus ik wilde daar graag wonen. Toen dit huis voorbijkwam bij de makelaar heb ik er meteen op gereageerd. Ik denk dat wel honderd mensen dit huis hebben bezichtigd. De bieding sloot om 17 uur. Vijf minuten voor sluitingstijd hebben we ons bod uitgebracht. Ik heb veel geluk gehad dat ik het geworden ben. Mijn vader heeft dit huis gekocht en ik betaal hem huur.

De eerste dag hier voelde ik me meteen thuis. Het heeft een kamer, een keuken en boven heb ik een badkamer en een slaapkamer. Het is 47 vierkante meter. Veel mensen vinden het klein, maar omdat het zo hoog is, voelt het niet heel klein aan. Dit huis is deels monument dus bepaalde dingen mag ..

