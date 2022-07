Zangeres Lakshmi: ‘Ik probeer het goede te doen, maar het lukt niet altijd’

Wat geeft jou hoop? Bekende Nederlandse jongeren geven antwoord op deze vraag. Vandaag zangeres Lakshmi Swami Persaud. ‘Ik dacht altijd dat ik later wel zou ontdekken wie ik ben. Maar later komt steeds dichterbij.’

Zangeres Lakshmi: 'Het ding is: ik wil niks anders doen. Muziek is het enige wat ik wil doen.' (beeld Leonard Walpot)

Sommige mensen kijken even op als zangeres Lakshmi Swami Persaud het hippe café in Utrecht binnen komt lopen. De 29-jarige vrouw is een opvallende verschijning. Blauw haar, een veiligheidsspeld door haar oor en een piercing in haar neus. Ze lijkt op haar gemak als ze plaatsneemt aan de hoge bartafel en praat zelfverzekerd, op zachte toon. ‘Even lekker sparren, een goed gesprek. Dat vind ik altijd leuk.’

De jonge Lakshmi groeit op in Wijchen, een klein dorp onder de rook van Nijmegen, in een gezin met vader, moeder en broer. Haar ouders gaan uit elkaar als ze acht is en ze blijft bij haar moeder wonen. ‘Vóór de scheiding hadden mijn ouders ruzie, was er spanning thuis. Na de scheiding ging het veel beter. Ze werden vrienden en we vierden v..

