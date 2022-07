Journalist Linda Stelma kocht samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. In deze zomerbijlage schrijft ze na twee jaar weer over dit avontuur. Vandaag deel 10: de oude Volvo.

Of het misschien een optie is dat de oude Volvo 244 in de woonkamer komt te staan, vraagt Harm daags voor de verhuizing naar ons nieuwe pand zónder garage. Ik ben er niet happig op. Een auto in de woonkamer; wie doet dat nou? Ook al gebruiken we die woonkamer als schuur – we hebben nog een eetkamer waar we kunnen zitten – een auto erin is écht raar. Tja. Of ik dan misschien wat oude dekbedden heb om de auto te beschermen. Harm houdt van die wagen en hij moet niet verder achteruitgaan.

Een paar maanden later is de bu..