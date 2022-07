Met de zeis dieren redden: een alternatief voor de sportschool en de natuur een handje helpen

Gerrie van den Bosch maait iedere twee weken in Lelystad. (beeld nd)

Om valse romantiek te vermijden: de zeis is geen apparaat waarmee je alle motormaaiers overbodig maakt. Maar beheerders van natuurgebieden vertellen graag over de voordelen. Voor wie dit oude landbouwgereedschap niet meer kent: het is een lange stok (tot twee meter) en aan het eind zit er haaks een mes aan van zo’n halve meter.

Een van de voordelen van de zeis is dat je er op drassige bodem mee kunt werken, waar machines zouden wegzakken. Je kunt ook makkelijk om bloeiende bloemen heen maaien. Zeldzame bloemen bijvoorbeeld. Of bloemen die je wilt laten staan omdat de bijen ze nodig hebben. En als het gras te hoog is voor motormaaiers, lukt maaien met de zeis nog wel. Plus dat het natuurlijk stiller is en geen brandstof kost.

