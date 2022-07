Jeffrey woont als 24-jarige in een museumwoning: ‘Ik wil het historisch kloppend maken’

Op de salontafel staat een glaasje met filterloze sigaretten, aan de wand hangt een schilderijtje met een Hollands landschap en er klinkt ouderwetse Nederlandstalige muziek. Jeffrey Koerhuis (24) woont in een museumwoning in Arnhem uit de jaren vijftig.

Jeffrey Koerhuis: ‘Ik pretendeer niet dat ik in de jaren vijftig leef. Maar ik doe wel veel om het historisch kloppend te maken in huis.' (beeld Niek Stam)

‘Wil je koffie?’, vraagt Jeffrey terwijl hij de keuken inloopt. Hij vult een elektrische waterkoker van staal en zet hem aan. ‘Het duurt wel een kwartier voor het water kookt. Ja, en dan nog opschenken hè.’

Sinds februari van dit jaar woont Jeffrey in een van de tien museumwoningen die Arnhem rijk is. Het zijn historische woningen die door Volkshuisvesting in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum zo veel mogelijk terug in de oorspronkelijke staat worden gebracht. Vervolgens worden er huurders gezocht die bereid zijn de woning in te richten met een interieur uit de bewuste periode. Tien keer per jaar moeten de huurders hun woning openstellen voor bezichtiging.

Jeffrey trof een woning uit de jaren vijftig. ‘Sinds mijn 18e wer..

