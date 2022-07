25 - ‘Misselijkmakend gejuich in abortusdebat’ (S02)

Deze week heeft het Hooggerechtshof in Amerika het recht op abortus afgeschaft. Deze uitspraak heeft wereldwijde ophef veroorzaakt en de meningen hierover lopen uiteen. Ook in de studio zijn de meningen verdeeld, maar Cocky, Jurjen en Talitha zijn het er alledrie over eens dat de nuance in het abortusdebat mist. ‘Al vanaf het moment dat een vrouw zwanger is, praat ze tegen haar kind. Het is dan niet zo zwart-wit om het vervolgens snel weg te laten halen’, vindt Talitha. ‘We moeten respect voor het leven hebben’, vertelt voorganger Jurjen. ‘In dit land kun je geen fatsoenlijk gesprek over abortus hebben. Er is zó weinig luisterbegrip’, vindt hij. Sinds vorige week is het boerenprotest verhardt: met strobalen de snelweg blokkeren, brandstichting, het vernielen van een ME bus en het doorbreken van een politieblokkade bij het huis van stikstof minister Van der Wal. Talitha vertelt dat de afgelopen tijd haar mening langzaamaan naar het midden toe beweegt. ‘Ik vond altijd: boeren bedrijven moeten weg en ik was pro-natuur, terwijl ik toen niet wist hoe complex de discussie eigenlijk was’ Jurjen is ervan overtuigd dat deze volharding komt door een te grote focus op het individu. ‘We hebben dat ook wel gevoed met z’n allen. In het slechtste geval uit dat zich in een manier als dit, waarin een ander het nooit goed heeft en jij het altijd bij het rechte eind hebt.’ En daarnaast is de hashtag #wegmetditkabinet trending op Twitter. Benieuwd wat Cocky, Jurjen en Talitha over het nieuws van deze week te vertellen hebben? Luister het hier!