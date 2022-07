Wat speelt er in koningshuizen in binnen- en buitenland? Deze week: het koningspaar bezocht Oostenrijk en Amalia viert dit weekend haar verjaardag.

Dit gebeurde afgelopen week:

Het land van de apfelstrudel, Mozartkugel en Grüner Veltliner (witte wijn) ontving voor het eerst sinds 1962 het Nederlandse koningshuis voor een staatsbezoek. Belangrijk onderwerp tijdens het bezoek was duurzaamheid. Zo wil Oostenrijk meer fietsen, waarvoor Nederland als voorbeeld dient. Niet zo duurzaam was dat het koningspaar per regeringsvliegtuig naar Oostenrijk toog. Dit werd goed gemaakt doordat later naar Graz de trein gepakt werd. Daarnaast sprak het paar in een buurthuis met Oekraïense en andere vluchtelingen.

Maar op staatsbezoek gebeurt meer dan inhoudeli..

