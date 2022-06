Antje Aalbers is 92 en nog erg actief: ‘Op mijn 60e heb ik mijn rijbewijs gehaald’

‘Ik ben opgegroeid in Berkum, een dorpje naast Zwolle. Nu woon ik er nog steeds, maar het verschil is dat het nu officieel Zwolle heet. Mijn vader was boer en ik was de oudste thuis, daarom moest ik veel helpen in het gezin. Zes jaar ben ik naar de lagere school geweest, en daarna ging ik naar de huishoudschool. Dat was leuk, eten koken heb ik altijd mooi gevonden. Het eten dat we kookten was wel mager, want het was oorlog. Toen ik net een jaar op de huishoudschool zat, werd het gebouw gevorderd door de Duitsers.

Daarna wilde ik eigenlijk buiten de deur werken, maar van mijn vader moest ik toen gaan helpen op de boerderij. Dan hoefde hij geen knecht in dienst te nemen. Ik hielp hem met mest strooien en dat soort dingen. Vroeger was de opv..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .