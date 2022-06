Koninginnedag in Arcen

Voor de tweede keer dit kookseizoen rapporteer ik vanuit Limburg. Daar waar wit goud de afgelopen weken de kop opstak. In herinnering de grootse verwachtingen van boer Wiel en kok Jan, is het nu tijd om de balans op te maken, en uit te zwaaien. Adieu Asperge.

Aangezien belofte schuld maakt, wilde ik Wiel Friesen en Jan Cremers niet teleurstellen. En mezelf nog minder, schrijf ik er eerlijk bij. Veelbelovend was de eerste oogst in het kleine Castenray, afgelopen april. De grillige winterwaarden hadden de kiemende scheuten op het land van Friesen amper gedeerd en dus kon er naar hartenlust worden gestoken, gekookt en gesmuld. En nu letterlijk het doek is gevallen, kan boer Wiel tevreden terugkijken. ‘2022 was een geweldig aspergejaar. Ook dat moderne wisselfolie heeft wat dat betreft zijn dienst bewezen, inderdaad. Ja, ik ben er blij mee; en nog blijer met de enthousiaste reacties van onze klanten. Toch ben ik stiekem ook wel blij dat we weer overeind kunnen staan, want van al dat steken gaat j..

