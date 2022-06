Angela verzamelt alles van Jan, Jans en de kinderen: ‘Net als Catootje ben ik zeer gevat’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Angela Doorenbos (64) uit Drachten.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar alles wat met Jan, Jans en de kinderen te maken heeft. Eerst verzamelde ik alleen de ‘platte zaken’, dus de stripboeken. Maar sinds 2013 spaar ik ook de merchandise en nu heb ik van alles: spellen, shampooflessen, ovenwanten, sokken, spaarpotten, badschuim, serviesgoed, horloges en nog veel meer. Van de voormalige slaapkamer van onze zoon, die inmiddels uit huis is, heb ik een klein museum gemaakt en deze staat bommetje vol. In Libelle staat iedere week de strip van Jan, Jans en de kinderen. Toen de strip in 2020 vijftig jaar bestond, nodigden de hoofdredacteur van Libelle en de directeur van het Museum van de 20ste eeuw in Hoorn mij uit om mijn verzameling daar te exposeren. Daar kreeg ik hele leuke reacties op..

