Elke puzzelt met longen: ‘Zes pagina’s met data, ik hou ervan om die uit te pluizen’

Als longfysiotherapeut in het Radboudumc begeleidt Elke Verberkt (36) patiënten met chronische longklachten. ‘Ik ben vooral geïnteresseerd in de mensen achter de aandoening, in hun beweegredenen, het grotere geheel.’

Waarom bent u longfysiotherapeut geworden?

‘Tijdens mijn studie fysiotherapie ontdekte ik dat ik vooral geïnteresseerd ben in de mensen achter de aandoening. In hun beweegredenen, het grotere geheel. De longpatiënten die ik nu begeleid, hebben meestal COPD of astma en zijn vaak al op leeftijd. Vooraf hebben ze een uitgebreid assessment, waaronder een aantal inspanningstesten. Hoe is hun conditie, wat is hun longcapaciteit, hun spiermassa?

Als een patiënt komt revalideren, trainen we hun uithoudingsvermogen en spierkracht. Ik begeleid dagelijks fitnessgroepen en leer patiënten ademtechnieken aan. Ik vind het leuk om anderen dingen te leren. Daarom heb ik ook weleens getwijfeld: wil ik niet meer richting coaching gaan? Maar dat fysiolo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .