Relatietherapaut Feniks de la Fosse: ‘Seks is vaak het stiefkindje van de relatie’

Praten over seks is voor heel veel stellen lastig en dat is zonde, zegt relatietherapeut en seksuoloog Feniks de la Fosse, want het zorgt er vaak voor dat seks ‘het stiefkindje’ van de relatie wordt. Een kennismaking met de nieuwe ND-columniste én een gesprek over de seks-uitdagingen in zomertijd.

Feniks de la Fosse: ‘Seks moet ten eerste fijn zijn. Niet goed, want daar zit een element van prestatie in.'

Het is zo’n zomerse dag waarop de korte broeken, jurkjes en kortere shirts weer uit de kast komen. Mensen die niet gebonden zijn aan schoolvakanties zijn al in de vakantiesferen, hier en daar staat een caravan bij een huis te wachten om aangekoppeld te worden. In de tuin van Feniks de la Fosse verwarmt de zon zelfs halverwege de ochtend het terras al flink. Achterin, tussen de bomen, is een kleine overkapping waar het altijd koel blijft, vertelt ze terwijl ze met een dienblad naar buiten komt.

De la Fosse is relatietherapeut en seksuoloog, praten over seks is een groot deel van haar werk. Daarom merkt ze zodra de zomer eraan komt ook weer dat die allerlei specifieke ‘seksproblematiek’ met zich meebrengt. Genoeg voer voor het schrijven van..

