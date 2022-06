24 - Talitha op de trekker naar Stroe (S02)

Deze week kon niemand er om heen: de boerenprotesten. Met het begin van de protesten in het najaar van 2019, wordt het langzaamaan een bekend beeld: de files, trekkers en duizenden protesterende boeren. Talitha ging met de boeren op pad naar het epicentrum van de protesten in Stroe. Vandaag deelt ze haar ervaringen en nieuwe inzichten. ‘We praten erover alsof het een verkeerde business is, maar het is echt een identiteit. Boer zijn is een way of life’, vertelt ze. Jurjen heeft zo zijn bedenkingen bij deze stikstof crisis. Volgens hem mist er iets cruciaals in de discussie. ‘Het is een gezamenlijk probleem. Kunnen wij als Nederlanders gezamenlijk minder verdienen? Klaar met dat gepolariseer!’ Het wantrouwen richting de politiek voedt deze discussie. Deze week werd bekend dat het kabinet het voortaan anders aan gaat pakken op het gebied van de bijstand: meer vanuit vertrouwen werken. Jurjen is positief gestemd over deze verandering maar plaatst een kritische kanttekening. ‘Je kan zeggen dat dit vragen om problemen is. Met de kindertoeslagenaffaire is volgens de letter van de wet gehandeld. En achteraf schamen we ons kapot.’ Interessante discussies en perspectieven op het actuele nieuws van deze week. Beluister het hier!