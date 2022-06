Steffie (26) heeft witbuik-egels: ‘Hoe je die aait? Met de stekels mee’

‘Melvin hangt vaak uren in zijn slaapzakje om mijn nek te slapen als ik het huishouden of de administratie doe. Egels zijn nachtdieren, dus overdag moet je niet teveel met ze willen. Om klokslag half tien ’s avonds zit de oudste, Munchkin, aan haar voerbak te rammelen. Melvin wordt pas wakker nadat we alle lichten hebben uitgedaan.’

‘Egels zijn solitaire dieren dus Melvin en Munchkin hebben elk hun eigen terrarium. Als we hen samen zetten, zou het meteen misgaan. Het zicht van egels is slecht, ze gaan vooral af op geur en geluid. Dat maakt ze ook erg klunzig. Als ze naast ons op de bank zitten te chillen, moeten we ze voortdurend in de gaten houden, want ze lopen er zo van af. En een egel opvangen als hij valt, is geen pretje, kan ik uit ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .