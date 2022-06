‘Soms dromen we over wonen op een boerderijtje, buitenaf’

Willem (34 jaar), ic-verpleegkundige en Marlies Snoep (35 jaar), logopedist, wonen in een tussenwoning vlak bij het spoor. Het is een van de oudste sociale huurwoningen van Bodegraven, gebouwd in 1915. Ze kochten het huis voor 197.500 euro. Inmiddels is het, denken ze, zo’n 350.000 euro waard.

Willem: ‘We wonen hier sinds ons trouwen. Dat was in 2009, bijna dertien jaar geleden. Toen we dit huis kochten, zat ik in het laatste jaar van mijn opleiding hbo-v. De huizen waren toen nog niet zo duur. Het was een echt klushuis en de markt was gunstig dus we konden er zelfs nog iets vanaf praten. De ‘enorme’ tuin van bijna 5 bij 24 meter sprak ons ook aan. Inmiddels hebben we drie kinderen en een hond erbij: Noor (9 jaar), Samuel (7 jaar), Ava (4 jaar) en een bordercollie (10 jaar). Veel van onze leeftijdgenoten zijn al twee of drie keer verhuisd.

Wij hebben ook weleens gekeken naar een nieuwbouwhuis, maar besloten toch hier te blijven. Het is boven wel krap, maar door de zoldervloer te verlagen hebben we daar extra ruimte gecreë..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .