‘Het wooncomfort is groot, maar je hebt toch de charme van een oud pand’

Op huizenverkoopsites speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: een gemoderniseerde woonboerderij met grote tuin, rijbak en uitzicht over de polder.

Wie woont hier?

‘Een gezin, ouders begin veertig met drie dochters’, vertelt de huidige eigenaar Sander Haverkamp. En ja, de dochters hebben alle drie hun eigen pony, grinnikt hij. Vandaar dat de rijbak er ook gekomen is. ‘Die zat nog niet bij het huis toen we het kochten, maar hebben we zelf aangelegd – je kunt hem overigens weer makkelijk weghalen als je iets anders met dat stuk grond wilt. We wonen er nu zo’n 5,5 jaar.

De locatie is geweldig: direct aan de Lek, het dorp op 10 minuten lopen en met de auto zit je zo in Rotterdam. Het huis is ook fantastisch, al was er toen nog wel wat werk nodig. Het woonoppervlak is groot, het voelt prettig om er te zijn qua sfeer. En in de zomer is het er koel en in de winter behaaglijk. En anders..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .