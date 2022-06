Jan-Pieter Mostert: ‘Gerechtigheid? Gods ding doen en de deur van je hart niet sluiten’

‘Kijk de pijn van de wereld in de ogen, dichter bij Jezus kun je niet komen.’ Gave-directeur Jan Pieter Mostert (53) is diep meevoelend in het lijden. En hij heeft hoop, bijvoorbeeld door het verhaal van een Eritrese tijdens een autorit. ‘Ik kan ongekend veel van mensen houden.’

matigheid

‘Als je iedere dag een gebakje eet, wat moet je dan op je verjaardag kiezen? Matigheid is een voorwaarde om te kunnen genieten. Ik rijd per jaar 50.000 kilometer. In een Volkswagen Up’je op gas. ‘Dan word je moe!’, zeggen mensen. Onzin. Mijn zoon trouwde onlangs in een oude Eend, en ik mocht de auto ophalen en terugbrengen. Terug naar huis stapte ik in mijn Up. Wat een luxe! Zo relatief is het. Waarom zou ik niet kunnen genieten van een auto die vijftien jaar geleden normaal was?

Ik ben directeur van Gave, een organisatie die activiteiten voor vluchtelingen organiseert en christenen wil helpen hun een thuis te bieden in Nederland. Voor je inkomen bij Gave ben je grotendeels afhankelijk van een eigen achterban die je financieel on..

