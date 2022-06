Bjelke en haar man geven elkaar zakgeld: ‘We hebben het niet breed’

Hoeveel komt er maandelijks in en hoeveel gaat eruit? En welke rol spelen idealen daarbij? Bjelke Kramer-Crezee (39) woont met haar man Dennis (38), zoon Mels (6) en dochter Kiki (3) in Utrecht. ‘Bijna alles in ons huis is tweedehands. Ik vind het een sport op Marktplaats, Vinted en kinderkledingbeurzen mooie vondsten te scoren.’

inkomsten

‘Mijn man verdient 2.150 euro netto in de maand voor 36 uur werken. Hij heeft een leaseauto en dieselvergoeding vanuit zijn werk. Ik werk 36 uur in de week, waarvan de helft als marketingmedewerker voor vrouwenbeweging Arise. Daarnaast heb ik een eigen webshop in wenskaarten die ik zelf ontwerp. Maandelijks verdien ik met beide banen tussen de 1.200 en 1.600 euro.

Eigenlijk haal ik te weinig verdiensten uit vier dagen werken. We wonen in een huurhuis in het centrum van Utrecht en moeten financieel gewoon goed opletten. Dat zorgt wel eens voor discussies tussen mij en Dennis. Soms zeg ik: ‘Laat ik maar vier dagen gaan werken in de marketing, dan krijg ik veel meer betaald’.

Maar dat wil ik liever niet. Ik doe nu wel wat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .