Waarom steeds meer Oekraïeners in Poolse kwekerijen werken

In vijftien jaar tijd verdwenen drie van de vier champignonbedrijven uit Nederland. In deze vierdelige zoektocht ondervindt Maurice van der Spek de achterkant van de laagsteprijsgarantie van supermarkt Jumbo, ziet hij met eigen ogen hoe Oekraïense arbeidsters de gaten vullen van Poolse arbeidsmigranten die in Nederland werken en bevraagt hij de effecten van Europese subsidies.

Deze week: de Oekraïense vrouwen die in champignonkwekerijen het werk van de naar Nederland verhuisde arbeidsters oppakken.

Wanneer ik me verdiep in de Nederlandse champignonsector ontdek ik dat kwekers zich bedreigd voelen door hun Poolse collega’s. Die bedreiging is voor een belangrijk gedeelte gestoeld op het idee dat Poolse kwekers goedkope arbeidskrachten zouden inhuren uit Oekraïne. Klopt dit? Ik bezoek een aantal champignonkwekers in het gebied tussen Warschau en Wit-Rusland om uit te zoeken of Oekraïense plukkers een concurrentievoordeel creëren voor hun Poolse bazen.



Maurice van der Spek (r.) in gesprek met productiegroepmanager Lukas Kiwala (l.). - beeld Maurice van der Spek

Mijn eerste ontdekking is dat Poolse kwekers zich anders..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .