23 - ‘Meer vaginarespect graag’ (S02)

Hot girl summer lijsten die onder jongeren worden verspreid met opdrachten op het gebied van drank, drugs en seksuele handelingen, waar zij plus- of minpunten voor krijgen. ‘Er is meer vagina respect nodig’, pleit Cocky. ‘Dit kan toch niet meer na the Voice?!’ Tegelijkertijd vraagt Joram zich af of zulke challenges niet iets is wat bij de puberale fase hoort en Jurjen deelt hoe hij het onderwerp seks bespreekbaar maakt met zijn kinderen. Daarnaast blijft de regenboogvlag van Sterre Koning op de EO-Jongerendag ook niet onbesproken en vraagt Jurjen zich af of we het vuile werk in Nederland niet teveel door anderen laten opknappen. Je hoort het allemaal in de podcast Deze Week, waar Joram, Cocky en Jurjen je meenemen in het nieuws van de afgelopen week!