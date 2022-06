‘God wijst mij een weg’, ik wist dat het waar was’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Piet van Genderen (83) uit Alblasserdam. Hij wil iedere dag minimaal 10.000 stappen zetten, werd op zijn vijftiende geconfronteerd met maatschappelijke verschillen en is aangesloten bij een Amerikaanse website voor boekenliefhebbers.

‘Mijn hele leven woon ik al in Alblasserdam. Ik ben hier geworteld en voel me thuis in de hechte gemeenschap. Mijn vader werkte op een scheepswerf in Kinderdijk, nu heet die IHC. Wij woonden in een wijk met mensen die allemaal hetzelfde inkomen en dezelfde kansen hadden.

Dat was een fijne basis. De ulo werd gezien als het hoogst bereikbare onderwijs voor ‘ons soort mensen’. Ik neem het mijn onderwijzer niet kwalijk dat hij het schooladvies meer afstemde op het milieu waaruit de leerling kwam dan op diens potentie, maar ik vond mijn ulo-tijd een verschrikking. De klassen telden meer dan vijftig leerlingen.

verschillen in de maatschappij

Toen ik klaar was met school, regelde mijn vader een baan voor mij bij een andere scheepswerf, Van d..

